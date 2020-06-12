İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biga'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.


Biga'da şehri merkezinde öğlen saatlerinde aninden bastıran dolu yağışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Açık ve güneşli bir havanın ardından başlayan dolu yağışı biranda yerlerin beyaza bürünmesine sebebiyet verdi. Yoğun yağış altında koşuşturan vatandaşlar, korunmak için kendilerini araçlarına zor atabildi. Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yağmurla birlikte yağan dolu ana cadde üzerinde su birikintilerine sebep oldu. Leblebi büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Öte yandan Şirintepe mevkiinde iki evin çatışına yıldırım isabet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.