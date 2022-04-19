Biga'da ‘Eğlenerek motive oluyoruz öğrenmeyi daha çok istiyoruz' projesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ‘Eğlenerek Motive Oluyoruz Öğrenmeyi Daha Çok İstiyoruz' e-Twinning Projesi geliştirdi.

Okul Müdürü Nermin Kunt, Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Bölüm Şefi Gözde Savaş ile Grafik ve Fotoğraf Alanı Bölüm Şefi Sultan Ayçiçek'in birlikte yürüttükleri ‘Eğlenerek Motive Oluyoruz Öğrenmeyi Daha Çok İstiyoruz' adlı proje geliştirdiklerini söyledi. Kunt, "öğrencilerin ders içi ve ders dışı motivasyonlarını arttırmaya yönelik film izleme, gezi ve gözlem, karaoke gibi etkinliklere yer verildi. Etkinlikler sonrasında web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilerin teknolojiyi eğitimde kullanma becerileri geliştirildi. Çeşitli illerden ortakların yer aldığı proje, yoğun ilgi gördü " diye konuştu.