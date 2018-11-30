Biga'da el sanatları sergisi açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin yaptığı el sanatları ve görsel sanatlar sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen açılışa, Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü İsmail Epçin, Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, öğretmenler, öğrenciler ve engelli aileleri katıldı. Okul Müdürü İsmail Epçin açılışta yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacı ile el sanatları sergisini açtıklarını söyledi. Engellilere hizmet etmenin bir gönül işi olduğunu ifade eden Epçin, "3 Aralık engelliler günü 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletlerin kararı ile uluslararası bir gün olarak kabul edilmiş olup, o günden bu güne dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinlikler ve eğlenceler ile kutlanmaktadır. Okulumuzda 2 si otistik olmak üzere toplam 23 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Asıl engelli karşısına bir zorluk çıktığı zaman hemen pes eden onu aşmak için mücadele etmeyendir. Engellileri sahiplendiğimiz sürece onların hayatlarını engelsiz hale getirebiliriz. Hepinizi onları anlamaya el birliği yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu Bilişim Alanı öğretmeni Yunus Emre Şanlı akıllı bastonun tanıtımı yaptı. Öğrencilerin folklor gösterilerinin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergide öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin satışı da yapıldı.