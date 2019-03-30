Biga'da 'Endüstri 4.0' paneli

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga TSO ve Biga Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, bilişim teknolojilerinin ve endüstrinin bir araya getirilmesinin hedeflendiği ve 4'ncü Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen 'Endüstri 4.0' paneli Biga TSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

TOBB Çanakkale Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Doç. Dr. Erdal Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Filiz Eroğlu katıldı.

Kadın ve genç girişimcilerin yanı sıra Biga iş dünyası ile işletme topluluğu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Endüstri 4.0 paneli yaklaşık iki saat sürdü. Teknolojik değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüz ekosisteminde girişimci adaylarının ve iş dünyasının Endüstri 4.0 devrimine farkındalıklarını artırmaya yönelik sunumlar yapıldı.

Panelde konuşmacılar tarafından dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen ve bilişim teknolojileri ile endüstrinin birleştirilmesi hedeflenen Endüstri 4.0 ile ilgili yapılacak yatırımlar ve yatırımlar için mevcut tesislerin yeterliliği konuşuldu. Panelde ayrıca Endüstri 4.0'ın hangi yenilikleri getirdiği ve Türkiye'nin Endüstri 4.0'daki yeri örneklerle anlatıldı.

Panele Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ertuğrul Bilgücü, KOSGEB Çanakkale Müdürü Barış Alural, Biga Meclis Başkanı Melih Akyıl, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Birce Bilici Şimşek, Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Orçun Oktay ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.