Biga'da ‘Engelleri Beraber Aşalım' programı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Özgen Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yaşlak Koç'un organize ettiği engellilere yönelik engelleri beraber aşalım zumba öğreniyoruz etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Özgen Tıp Merkezinin katkıları ile düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, "İstanbul ve Çanakkale'deki zumba eğitmenleri eşliğinde engelli öğrencilerimizin kaslarının gelişimine fayda sağlamayı amaçladık. Bundan sonraki süreçlerde farklı çalışmalarda olacak. Amacımız farkındalık sağlamak ve okulların donanım ihtiyaçlarını karşılamak" diye konuştu.

Etkinliğe dört okul ve üç rehabilitasyon merkezinde eğitim alan engelli öğrenciler katılarak zumba yaptı.