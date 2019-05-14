Biga'da engelsiz eğitim film yarışması düzenlendi

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Erkan Bilen ve ekibi tarafından ‘Engelsiz Eğitim' Ortaokul ve Liseler arası kısa film yarışması Biga'da düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen projenin tanıtım toplantısı Biga Tepe Cafe Restoran da düzenlendi. Toplantıya İlçe Milli eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri Ebru Kaya, Duygu Uzun Ali Temizkalp ve Projenin jüri heyeti Yeniçiftlik Ortaokul görsel sanatlar Öğretmeni Deniz Akçay, aynı okullardan Müzik Öğretmeni Nadir Deniz Mercan, Yılmaz Beyaz, Karabiga İlkokul Müdürü İlke Bozkurt, Çavuşköy Özel Eğitim okulundan Öğretmen Okan Öztürk katıldı. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, “Bu proje şuan Türkiye'nin 81 İl ve 957 İlçeye ulaştı. Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek , onların daha iyi bir hayat sürmesi ve yaşadığı sıkıntıların son bulması amacıyla, farkındalık oluşturmak için bu projemizi yapmış bulunmaktayız. Doğuştan veya kaza sonucu bedensel veya zihinsel engele uğramış bireylerin, hayatın her alanında çeşitli zorluklara rağmen çabalaması bizlere engellerin üstesinden gelinebileceğini gösteriyor. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli bireylerimize yaklaşımımız, sosyal sorumluluk çalışmalarının da ötesinde belirlenmiş, sağlam temellere ve çerçeveye oturtulmuş, milli ve insani bir görev bilincine tekabül etmektedir. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler, okullarımızda eğitim öğrenim gören engelli öğrencilerimizi gözümüzden ve gönlümüzden uzak tutmuyor, onlar için yapılan özel eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve sayılarının artması için gayret sarf ediyoruz. Okullarımızda eğitim ve öğretim gören engelli öğrencilerimize karşı farkındalık oluşturmak, karşılaştıkları engellere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği "Engelsiz Eğitim" konulu kısa film yarışması planlayıp Bakanlığımıza Sunduk, bu yarışmamız Milli Eğitim Bakanlığı (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) tarafından kabul edildi. 24 Nisan'da başlayan başvuru süreci 20 Mayıs tarihinde son bulacaktır. Proje değerlendirme komisyonu tarafından incelenip, komisyon tarafından değerlendirmesi yapılacak ve dereceye giren eserler 31 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır. Derece alan öğrenci ve danışman öğretmenlerinde katılacağı bir ödül töreni ile projemiz tamamlanacaktır” dedi.