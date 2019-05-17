Biga'da "Engelsiz Eğitim" Kısa Film Yarışması düzenlenecek

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Engelsiz Eğitim" Kısa Film Yarışmasının tanıtımı yapıldı.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Engelsiz Eğitim" Kısa Film Yarışmasının tanıtımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından yapıldı. Tanıtıma şube müdürleri, jüri üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Biga İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü "Engelsiz Eğitim" konulu ulusal kısa film yarışmasıyla engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekiyor. Yarışma, engelli bireylerin eğitim öğretime katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekerek bu konuda duyarlılığa sahip olan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek, onların daha iyi bir hayat sürmesi ve yaşadığı sıkıntıların azaltmak amacıyla, farkındalık yaratmak için bu projeye başladık. Doğuştan veya kaza sonucu bedensel veya zihinsel engele uğramış bireylerin, hayatın her alanında çeşitli zorluklara rağmen çabalaması bizlere engellerin üstesinden gelinebileceğini gösteriyor. Engelli bireylerimize yaklaşımımız, sosyal sorumluluk çalışmalarının da ötesinde belirlenmiş, sağlam temellere ve çerçeveye oturtulmuş, milli ve insani bir görev bilincine tekabül etmektedir. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler, okullarımızda eğitim öğrenim gören engelli öğrencilerimizi gözümüzden ve gönlümüzden uzak tutmuyor, onlar için yapılan özel eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve sayılarının artması için gayret sarf ediyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Okullarımızda eğitim ve öğretim gören engelli öğrencilerimize karşı farkındalık oluşturmak, karşılaştıkları engellere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ulusal kısa film yarışmasının hazırlıklarını yapıp bakanlığımıza sunduk ve yarışma Milli Eğitim Bakanlığı (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) tarafından kabul edildi. Biga'nın tanıtımı ve adının duyulması anlamında büyük katkılar sağlayacak bu yarışmayı yapmak bizim için gurur verici bir durumdur" dedi.

Bilen, yarışmanın başvuru süresinin 20 Mayıs'ta sona erdiğini vurgulayarak, "Engelli ya da engelsiz tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan Engelsiz Eğitim Kısa Film Yarışmasına her öğrenci en fazla bir eser ile katılabilir. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler katılamayacak, filmler özgün olacak ve jenerik dahil en fazla 7 dakika olabilecek. Yarışmanın sonuçları 31 Mayıs 2019'da açıklanacak. Ödül töreni 10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yarışmada Başarı Ödülü olarak birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye kamera, üçüncüye fotoğraf makinası verilecek" diye konuştu.