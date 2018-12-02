Biga'da etkileşime dayalı erken eğitim konferansı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, özel eğitimde davranış problemleri ile baş etme ve etkileşime dayalı erken eğitim konferansı düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen eğitime okul müdürleri, öğretmenler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yetkilileri, özel eğitimciler ve özel eğitim öğrenci velileri katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Biga Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezince hazırlanan konferansın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İsmail Epçin, çocukların eğitimi için en iyisini yapabilmek ve daha faydalı işler ortaya çıkarmak amacı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Özel eğitimde davranış problemleri ile baş etme ve etkileşime dayalı erken eğitim programı konusunda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Karaaslan evlerde ve sınıflarda yaşanan genel sorunlara değinerek yaşadıklarını ve akademik bilgi birikimini paylaştı. Karaaslan, " Sınıfımda zihin engelli bir çocuk vardı ona yardım etmek istedim. Baktım ki çok yetersizim yüksek lisans yapmaya karar verdim. Sonra doktora yaptım. Bir nevi o çocuğa yardım etmek isterken kendimi buralarda buldum. Eleştirmek yerine uğraş vermek gerekiyor. Siz bir şey için uğraş verirseniz sizde kazanıyorsunuz. Milli Eğitimde çalıştığım için her kesimin sorunlarını iyi biliyorum. Yaptığımız işi sevmeli ve insanlara değer vermeliyiz. Çocuklara yanlış komutlar verilirse yanlış sonuçlar ortaya çıkar. Bir çocuğu aile ile birlikte eğitir aileye uygulamalı eğitim verebilirsek başarılı oluruz" diye konuştu.