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Biga'da Etwinning projeleri kapsamında öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından Karabiga Mustafa Kemal Ortaokuluna yaptırılan Mekatronik Tabanlı STEM Uygulama Atölyesi ekipmanları ve Etwinning projeleri kapsamında öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından Karabiga Mustafa Kemal Ortaokuluna yaptırılan Mekatronik Tabanlı STEM Uygulama Atölyesi ekipmanları ve Etwinning projeleri kapsamında öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilendi.


Karabiga Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Duygu Çevirgen Uzun, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Okul Müdürü Mehmet Lek yaptığı açıklamada, "TANAP tarafından desteklenen çevresel ve sosyal yatırımlar kapsamında 206 bin lira destek alan proje ile atölye ekipmanları ve öğrencilerin atölyede yaptıkları ürünler sergilendi. Etwinning projesi kapsamında öğrencilerimizin 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar katılımcılara tanıtıldı" diye konuştu.

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