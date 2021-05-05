Biga'da ev yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Biga'nın Çeltik köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Şamil Can'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.