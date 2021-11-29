İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biga'da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.


Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi Sezai Suda Caddesi'nde Müşait Erkan'a ait apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda kiracı olarak oturan Tuncay Yakar, çıkan yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.