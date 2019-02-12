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Biga'da eve giren iki kişi mutfak eşyalarını çaldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir eve giren iki kişi mutfak eşyalarını çaldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir eve giren iki kişi mutfak eşyalarını çaldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Hamdibey mahallesi İstiklal Caddesi Cami Çıkmazı Sokakta Hayriye Toy'a ait ikamette meydana geldi. Toy'un ve yakınlarının evde olmadığı sırada eve gizlice giren kişiler içerideki mutfak eşyalarını çaldı. Toy'un komşularının polise haber vermesi üzerine Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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