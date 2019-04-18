Biga'da Fatih İlkokulu'nun temeli törenle atıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 24 derslikli Fatih İlkokulu'nun temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “ Çok kıymetli bir okulumuzun temel atma törenindeyiz. Fatih İlkokulu'nun 1967'den beri hizmet eden 12 derslik okulumuz eski bir okulumuz artık inşaat ömrünün tamamlamış bir okulumuz. Bununla ilgili milli eğitimimiz çalışmalarını yaptı. Özel İdare ile görüşmelerini yaptı. Kaymakamımız omuz verdi. Şimdi buraya 24 derslik daha büyük, şık mimari ile beraber 2 tane laboratuvar olduğu bir okulun temelini atıyoruz ve bu kapasite 400'e kadar çıkacak. Şuan 478 öğrencimiz Fatih okulunda. Bunlar geçici olarak Çiçeklidede Özel İdare ilkokulu'nda okuyorlar ama inşaatımız bittiğinde de inşallah bu güzel şık binada eğitimine devam edecekler” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Fatih İlkokulu'nun temeli atıldı.