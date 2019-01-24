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Biga'da gazeteci yazar Uğur Mumcu anıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 26.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 26. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.


Biga Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Osman Öztürk, Biga Belediyesi Sanat Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun 26 yıl önce alçak bir suikast sonucu öldürüldüğünü söyledi. Öztürk, "Bu törenler hem bir hüzün veriyor içimize hem de hiç bitmeyecek bir umut veriyor. Her sene burada bizlerle beraber olan sizler, Cumhuriyet ve kazanımlarını her zaman savunulacak olmasının bir garantisi olarak dimdik duruyoruz. Yıllar içerisinde çok fazla şehitler verdik. Kubilaylar, Muammer Aksoylar, Taner Kışlalılar, Türkan Saylanlar, Uğur Mumcular ama bitmedik, bitiremeyecekler. Bu ışık sönmedi, sönmeyecek. Gericiler, Cumhuriyet düşmanları var oldukça bizler mücadele için hep burada olacağız. Kolay kazanmadık ve hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk gün de dediğimiz gibi çalışacağız. Daha çok çalışacağız, eğiteceğiz. Daha çok genci daha çok öğrencimizi isteyen tüm hemşerilerimizi elimizden geldiğince aydınlatacağız, bilinçlendireceğiz. Zamanı geldiğinde yerimizi daha dinamiklere daha çok çalışacaklara bırakacağız ama yılmayacağız, yorulmayacağız" dedi.


Anma programına, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, CHP İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri katıldı.


Program sonunda Uğur Mumcu caddesinde karanfil sunumu yapıldı.

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