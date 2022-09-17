Biga'da güreşler öncesi çoşkulu kortej

Biga Belediyesi tarafından kurtuluşun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için kortej yürüyüşü yapıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde, Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 17 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Korteje, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Güreş Ağası Hasan Karabiber, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, başpehlivanlar, pehlivanlar, güreş severler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dükkanlardan, pencere ve balkonlardan korteje destek veren vatandaşları selamlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türk Bayrağı dağıtılmasıyla beraber herkesi 17 Eylül Cumartesi günü Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı'nda yapılacak olan güreşlere davet etti. Kortej, İstiklal Caddesi Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayıp, Çan Caddesi ve Muammer Aksoy Caddesi'nden devam ederek Biga Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Bu akşam çok heyecanlıyız. Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediğimiz ve 5 Eylül'de başlayan etkinliklerimiz coşku içinde devam ediyor. Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Mehmet Çavuş Güreşlerinin kortej yürüyüşünü de hep birlikte yaptık. Tüm Biga buradaydı ve çok güzel bir kortej oldu. Yaşadığımız topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 1920 yıllarında iki yıl Yunan işgalinde kalmış ve Biga'mız 30 Ağustos Zaferinden sonra 18 Eylül'de düşman işgalinden kurtulmuştur. O günden bu yana ise 100 yıl geçti. Bizler geçmişimizi unutmadan gelecek nesillerimize de tarih ve kültürümüzü aktaracağız. Bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı, Mehmet Çavuşumuzu, Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunda can veren şehit Kaymakam Hamdi Bey'imizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuşumuzun ismini tüm Türkiye'ye duyurmak için bu yıl güreşlerimize Mehmet Çavuş ismini verdik. Bildiğiniz gibi güreşlerimizi 2019 yılında başlattık ancak tarihe baktığımızda 1923 yılında Aşir Atlı Paşa'nın Biga'mızda atlı okçuluk ve yağlı pehlivan güreşlerini şehit çocuk yararına yaptığını görüyoruz. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bizler unutmayacağız, unutturmayacağız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.