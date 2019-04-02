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Biga'da hırsızlık yapan iki şahıs yakalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir işyerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir işyerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Biga'nın Sakarya Mahallesi Şehit Necdet Hoşgör Caddesi Numara 10 ‘da faaliyet gösteren bir büfede meydana gelen işyerinden hırsızlık konusuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, işyerinin çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, olayın şüphelilerinden olduğu değerlendirilen R. T. ve D. T. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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