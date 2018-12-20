Biga'da indirimli alışveriş heyecanı başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İndirimli Alışveriş Günleri'nin 4'üncüsü başladı.

Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Kahveciler Odası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Biga Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nin 4'üncüsü Kasaplar Sokak'ta açılış töreni ile başladı.

Biga'da esnaflara kazanç sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırmayı ve halkın hoş zaman geçirmesini amaçlayan Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nin 4'üncüsünün açılışı protokol konuşmaları, Biga Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve bereket helvası dağıtımıyla gerçekleşti. Açılışa Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, organizasyon komitesi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Yaklaşık 5 yıl önce göreve başladığımızda kendimize koyduğumuz hedeflerin birincisi eğitimine destek olunmuş temiz ve ekonomisine katkı verilmiş bir Biga'ydı, ilk iki hedefimizi gerçekleştirdik, üçüncü hedefimiz ekonomiye katkı vermeydi Biga İndirimli Alışveriş Günleriyle devam ettiriyoruz.İndirimli Alışveriş Günleri bölgede dikkat çeken bir etkinlik etrafımızda yakın uzak bir çok belediye beni arayarak organizasyonun nasıl olduğunu sonuçların ne olduğunu soruyorlar ve onlarda yapmaya çalışıyorlar bölgeye de bu anlamda örnek bir faaliyet gerçekleştirmiş olduk. Özellikle İndirimli alışveriş günlerine hazırlanan esnaflarımız 3'üncü bir bayram gibi iş yaptıklarını ifade ediyorlar, buda bizi ,yaptığımız işin amacına ulaşmış olması nede ile karşılık bulmuş olması ile son derece mutlu ediyor.Biz aynı zamanda Biga indirimli alışveriş günleri ile birlikte iş yapma kültürünün de önemli olduğunu ve bununda gerçekleştiğini Biga da belirtmiş oluyoruz bütün meslek kuruluşları ile bu işe destek veren esnaflarımız ile Biga da bir ve beraber olduğu zaman güzel işler yapılacağını ortaya koyuyoruz. İndirimli alışveriş günlerimizin ilçemize başarılar getirmesini esnafımıza bol kazançlar Biga halkımıza'da mutlu bir 4 gün geçirmesini diliyorum” dedi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can ise “4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günlerinin Biga'mıza esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biga ilçemiz gelişen ve büyüyen her alan da olduğu gibi ekonomisi ile ve ticareti ile bölgemizde en hareketli en canlı ilçelerimizden biri gerçekten ilçemizin bu dinamiği bu hareketliliği ve oda ve borsalarımızın esnaflarımızın vatandaşlarımızın birbirleri ile kenetlenerek bu şekilde indirimli alışveriş günleri yaparak yada farklı bir takım aktivetilerle hem ticaretin canlanması hem ekonomin canlanması hem de esnafımızın bu konuda daha fazla kazanç elde edebilmesi adına bu tarz etkinlikleri olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi ki ilçe bazında baktığımız zaman bu tarz etkinliklerin olması çok güzel bir şey. Esnaf odası başkanımıza çağrımız olsun, madem bu şekilde etkinlikler yapıyoruz. Esnafımızdan ciddi manada indirimler bekliyoruz ki; halkımıza faydası olsun ki amacına ulaşsın. Tekrar bu etkinliğin Bigalılar ile buluşmasında faydası olan başta belediyemize, odalarımıza ve organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Biga indirimli alışveriş günlerinin tüm halkımıza ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından Çan Caddesi'nde ve kimi sokaklarda ve meydanlarda sobalar kuruldu. Bigalılar soba başında kestane pişirip, sokak çalgıcılarının müzikleriyle eğlenmeye başladı. Etkinlikler 4 gün sürecek. Etkinlikler süresince konserler, yerel mağazalarının ürünlerinin sergilendiği defile yer alacak. Şebnem Schaefer ve Gizem Özdilli defilede yer alacak. Bigalı müzisyenlerin konserlerin yanı sıra Derya Uluğ, Gece yolcuları, Yeni Türkü konseri ile indirimli alışveriş heyecanı tamamlanacak.