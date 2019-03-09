Biga'da işadamları, belediye başkan adaylarıyla buluştu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkan adayları , Biga Sanayici ve İşadamları Derneğinin (BİSİAD) geleneksel kahvaltılı sohbetine katıldı.

Kahvaltıya, Biga Belediye Başkanı ve Millet İttifakının Adayı İsmail Işık, Belediye meclis üyeleri, Cumhur ittifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan ve belediye meclis üyesi adayları, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve işadamları katıldı.

BİSİAD başkanı İsmail Özer yaptığı açılış konuşmasında belediyecilik anlamında beklenti ve tespitlerini dile getirdi. Tarım, sanayi ve turizm ticaretin dengeli ve birbirine uyumlu bir şekilde planlanmasının başta gelen beklentilerinden olduğunu vurgulayan Özer, " Biga'da yaşayan insanların belediyeden beklentilerine baktığımızda bizler iş insanları olarak belediyelerin proje çalışma ve alımlarının yerel kaynaklardan temin etmelerini gerektiğini düşünüyoruz. Gerek ekonomik potansiyelimize gerekse gençleşen ve dinamikleşen sosyal hayat ve yatırımlara paralel olarak gelmesi muhtemel yönetici göçün gereklilikleri olarak çeşitliliğe sahip konaklama tesisi, restoran, çeşitlenen ve çoğalan spor alanları , kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonlarının artması, yapımı ve işletilmesi belediyemizin olumlu bir irade ve uygulamasını bekliyoruz. İlçemiz ve civarında yetişen ve geliştirilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha değerli satılabilmesinde önemli olan markalaşmaya özel bir ilgi ile yaklaşıp etkin bir rol üstlenmesini, yaşam boyu eğitim ve bunun toplumun bütününü kapsayan birleştirici bir program olarak uygulanmasını, küçük başarıların küçük dokunuşlarla ödüllendirilerek insanlarımızın şevklendirilmesini bekliyoruz. Bir bütün halinde sesimizi ve gücümüzü birleştirdiğimizde Biga dışından gelecek yatırım ve destekte o kadar artarak güçlenecektir. Beklentiler büyük. Biga'nın bu seçimlerden en büyük kazancının tüm Biga halkını bütünleştirecek, temsil edecek, bir belediye başkanı kazanımı olacağına olan inancımız tamdır "diye konuştu.

Daha sonra başkan adayları projeleri anlatarak işadamlarının sorularını cevaplandırdı.