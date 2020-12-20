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Biga'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza Biga'nın Kaldırımbaşı kavşağında meydana geldi. Biga'dan Çanakkale istikametine seyir halindeki Mustafa Kösem'in (52) kullandığı 17 LE 444 plakalı otomobil, Karabiga'dan Biga'ya işçi taşıyan Mehmet Coşkun'un kullandığı 17 S 4548 plakalı işçi minibüsü ile çarpıştı. Kazada devrilen minibüsün sürücüsü Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Sait Erk, Serkan Turhan, Ayşe Özmeriç ve otomobil sürücüsü Mustafa Kösem yaralandı. Yaralılar, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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