Biga'da İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde ilçedeki okullarda 'İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen İlkokullar Arası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması'na 19 ortaokul öğrencisi katıldı. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Duygu Çevirgen Uzun, Şube Müdürü Ebru Kaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19 ortaokul öğrencisinin katıldığı yarışma izleyenlerin duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Yürütme Kurulu Vahdettin Beslen, İbrahim Er, Murat Yardımcı; Jüri üyelikleri ise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ali Canpolat, Oğuz Başaran, Metin Yılmaz, Taner Turkan ve Dilek Ertürk'den oluştu. Yarışmada jüri üyeleri öğrencilerin diksiyon, ezbere okuma, vurgu ve tonlama, beden dilini kullanma, ses tonunu ve nefesini ayarlama, sahne ve konuya hakimiyet kriterlerini göz önüne alarak 100 üzerinden puanlama yaptılar. Yarışma sonunda, Biga İmam Hatip Ortaokulundan Zeyneb Ayyıldız birinci, Açı Kolejinden Halil Esat Aytan ikinci, Biga Ortaokulundan Tuna Orçen ise üçüncü oldu.