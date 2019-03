Biga'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Biga Ortaokulunun hazırladığı program Okul Müdürü Rıza Kazan'ın konuşması ile başladı. Programda Kaymakam Mustafa Can yaptığı konuşmada, " Aziz milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini, kararlılığını, kahramanlığını, anlamak için İstiklal Marşı tek başına yeterlidir. Mehmet Akif Ersoy sadece yazdığı İstiklal Marşı ile değil yüksek ahlakı, örnek kişiliği, vatan ve millet sevgisi ile gösterdiği azmi ve vatan mücadelesi, yaptığı katkıları ile bugün olduğu gibi yaşadığı dönem içerisinde de saygın bir şahsiyettir. O zor dönemlerde Aziz milletimizin çektiği sıkıntıları bizzat yaşayan, Mehmet Akif Ersoy medeni ruh heyecanı içerisinde Kurtuluş mücadelesinde aktif rol oynamış ve sonrasında da Kurtuluş sembolümüz olan İstiklal Marş'ımızı yazmıştır. İstiklal Marşı'nı Akif rahat ve konforlu mekanlarda yazmadı. İstiklal Marşı cephelerde kahraman ordumuzun içinde Anadolu'nun her karış toprağında şekillenen İstiklal ruhu ile kaleme alınmıştır. İstiklal Marşı'nda medeniyetimizin en büyük haz değerleri bulunur. İstiklal Marşı'nda Alparslan'ın Anadolu'yu Vatan kılan azmi ve iradesi vardır. İstiklal Marş'ımız da Kılıç Aslan'ın imanı vardır. İstiklal Marşı'nda İstanbul'un fethinin Fatih'in en büyük rüyalarının eseri vardır. İstiklal Marşı ülkemizin her bir köşesinde bu milletin bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla bileği ile dualarıyla ekmeği ile aşıyla takdir eden insanımızın en saf en temiz duygularını yansıtır. O yüzden biliyor ve inanıyoruz ki! İstiklal Marşı hepimizin milli bir mutabakat metnidir. İstiklal Marşı dün olduğu gibi bugünde ellerinde Bayrak, dillerinde tekbir ile vatanını savunan insanlarımızın üzerine ittifak ettiği Mümtaz bir metindir. Aziz milletimizin yüzyıl öncesinde sahip olduğu milli yıkım ve heyecana bugün bizlerin de ihtiyacı vardır. İstiklal Marş'ımızın kabulünün 98. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal ve İstikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından tiyatro sahnelendi. İstiklal Marşı'nı güzel okuma, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, Daire Amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.