Biga'da jandarmaya ait araç yandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarmaya ait araç hareket halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Olay, Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Göreve giden askeri personelin bulunduğu hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hem itfaiye ekiplerine bildirdi hem de yangın söndürme tüpleriyle askeri aracı söndürmeye çalıştı.

Biga Belediyesine ait itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Jandarmaya ait hafif ticari araç, tamamen kullanılamaz hale geldi.