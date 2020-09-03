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Biga'da kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 80 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 80 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Biga ilçe merkezinde bazı iş yerlerine yaptıkları operasyonda çok sayıda bandrolsüz ürün geçirildi. İş yerlerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda satışa hazır vaziyette, 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 80 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Cumhuriyet savcının talimatıyla bandrolsüz ürünlere el konulurken, söz konusu 5 işletme sahibi; Ö.T, Y.T, B.T.P. G.T. ve B.A.H.T. gözaltına alındı.

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