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Biga'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.


Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme ve Ağaköy köylerinde 3 tütün işlemesinde denetim gerçekleştirdi.


Yapılan denetimlerde; 23 adet cinsel gücü artırıcı hap,18 bin 50 adet sigara kağıdı, 65 Kg kıyılmış tütün bandrolsüz, 8 bin 50 dal doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 adet pipo, 500 adet bandrol ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yasa dışı olan ürünlere el konulurken, olayla ilgili gözaltında bulunan 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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