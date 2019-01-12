Biga'da ‘Kafkas Kültür Dernekleri arasındaki ilişkiler nasıl olmalı ve çözüm önerileri' konulu panel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kafkas Kültür Dernekleri ile Kafkas Sanayici İş Adamları Dernekleri arasındaki ilişkiler nasıl olmalı ve çözüm önerileri konulu panel düzenlendi.

Biga Kafkas Kültür Derneğinde üyelere yönelik düzenlenen panele konuşmacı olarak KAFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İlhan, İşadamı Necati Eren, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Bekir Parlak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Harun Baytekin katıldı.

KAFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İlhan, " Çerkez dilini konuşmayı unuttuk. Çocuklarımız dil bilmedikleri için ben Çerkez değilim diyor. Derneğimize üye iş arayan Kafkas kökenli hemşerimiz kalmasın istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. 2012 yılında sürgünün 158. yılında iş adamları derneğini ilk olarak Bursa'da kurduk. Amacımız, kültür dernekleri ile beraber entegre bir şekilde çalışmak. Bizim insan kaynağına ihtiyacımız varsa çalışanlarımızın da işe ihtiyacı varsa birlikte çalışmamız gerekiyor. İnsanlarımız derneklerden usandı. Biz Çerkezlerin yok demek şansımız yok. Ya kaçacağız ya da vermenin ölçüsü de yok bizde. Birbirimizin haklarını yemeden birbirimize kazandırarak toplumu ayakta tutmak istiyoruz. Hem oyunlarımız, hem yemeklerimiz ile hakikaten para kazanabiliriz. Dernekler olarak kaynak arıyoruz aslında kaynak belli" ifadelerini kullandı.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Harun Baytekin'in kimliğimizi nasıl koruruz adlı sunumun ardından Biga Kafkas Kültür Derneği Başkanı Harun Şiren katılımcılara teşekkür etti.