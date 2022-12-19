Biga'da karaca köye indi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Arabaalan köyünde görüntülenen karaca şaşkınlıkla karşılandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Arabaalan köyünde görüntülenen karaca şaşkınlıkla karşılandı.
Biga ilçesi Arabaalan köyünde geçtiğimiz pazar günü doğa gezisine çıkan Biganın Sesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdeş, arabasıyla köyde seyir halindeyken karaca görüntüledi. Genellikle dağlık alanlarda bulunan Karaca'nın köyde görünmesi şaşkınlıkla karşılandı. Mehmet Özdeş, karacanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.
Arabaalan köyü sakinleri, karacaların iki tane olduğunu, köy merasında büyükbaş hayvanlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.