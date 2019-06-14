Biga'da karne heyecanı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hüseyin Onan İlkokulunda karne sevinci yaşandı.

Hüseyin Onan İlkokulunda 214 öğrenci karne aldı. Karne törenine; Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, daire amirleri ve oda başkanları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Biga Kaymakamı Mustafa Can; “ 62 okulda bin 190 öğretmen ve idareci olmak üzere toplam 14 bin 45 öğrencimiz tatile giriyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin gerek sportif anlamda gerekse kültürel ve akademik anlamda çok başarılı olduğunu yıl içerisinde katıldığımız programlarda ifade ediyoruz. Onları canı gönülden kutluyoruz. Öğrencilerimizin tatili en güzel bir şekilde değerlendirmelerini diliyorum. Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavlarına katılacak olan 2 bin öğrencimize başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri öğrencilere karnelerini takdim etti.