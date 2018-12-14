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Biga'da kaybolan zihin engelli vatandaş ölü olarak bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Çeşmealtı köyünde kaybolan 66 yaşındaki zihin engelli vatandaş ölü olarak bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çeşmealtı köyünde kaybolan 66 yaşındaki zihin engelli vatandaş ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 9 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde Biga ilçesine bağlı Çeşmealtı köyünde kaybolan 66 yaşındaki zihin engelli Ahmet Çapraz isimli vatandaş, Çanakkale AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 5 gün aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde bugün saat 11:50'de ölü olarak bulundu. Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin 10 Aralık'ta jandarma ile birlikte başlattığı ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Ahmet Çapraz'ın cesedine Çeşmealtı köyünün yakınlarındaki dere yatağında ulaşıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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