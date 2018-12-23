Biga'da kaz yetiştiriciliği semineri verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kaz üreticiliğini teşvik etmek amacı ile Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Boz tarafından seminer verildi.

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca ve kaz üreticileri katıldı. Karaca yaptığı açılış konuşmasında kaz yetiştiriciliğinin bölgemiz için yeni bir sektör olduğunu söyledi. Karaca, "Kaz yetiştiriciliği denildiğinde genelde on veya yirmiyi geçmeyen minik sürüler şeklinde düşünürdük. Bölgemizde ağırlıklı olarak 200 işletmede etlik tavuk üretimi yapılıyor. Yumurta tavukçuluğu da gelişme gösteriyor. 65 bin büyükbaş, 90 bin adet küçükbaş hayvan varlığımız bulunuyor. Biga'nın nüfusu 90 bin kişi başına bir küçük baş hayvan düşüyor. Hedefimiz inşallah büyükbaş hayvanda da yüz binleri bulmak. Kaz, ördek ve hindi üretimimiz zayıf. Ülkemizde ki et açığına bir nebze de olsa destek verebilirsek üreticiler anlamında mutlu olacağız. Biga portföyünde istatistiklerimizde yer alacak olan kaz üreticiliği eğitimi için girişimlerde bulunan Dr. Şafak Baran Biga'da bir ilki gerçekleştirerek bölgemizde ilk ve tek entegre anlamında yeni bir işletme kuruyor. Bu anlamda iki gün sürecek olan eğitim verimli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda uzman Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Boz ise seminerde Türkiye'de yetiştiricilik sistemlerinin değiştiğini vurgulayarak, "Artık doğruyu bulmak zorundayız. Sağlıklı ürün tüketme zorunluluğu olan ürünlerimizi kontrol altına almak zorundayız. Böylece tüketici sağlıklı ürüne kavuşmuş olur. Üretici kendini geliştirir. Sistem onu doğruyu üretmeye sevk eder. Kaz yetiştiriciliğinde dışarıda gezen bir hayvan topluluğu var. Kaz yetiştiriciliğini sistemli hale getirmeliyiz. Türkiye'nin önünü açacak bir entegrasyon ihtiyacımız var. Ufkumuzu açarak kaz yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağını anlatacağız. Eğitimin sonunda üreticilerimize, çiftçilerimize, müteşebbis veya yatırımcılarımıza esas vermek istediğimiz sağlıklı bir kaz üretiminin ruhsatlı, üretim izni olan bir kaz yetiştiriciliği hakkında farkındalık sağlamak. Türkiye'de tüketicilerin tükettiği etinde sağlıklı, hijyenik kaliteli olmasını sağlayabilmek" diye konuştu.

Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.