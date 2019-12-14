Biga'da kedi ve köpekler kuduza karşı aşılanıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Abdiağa köyü yolu üzerinde bulunan büyükbaş işletmesinde kuduz hastalığı çıktığından dolayı Sakarya Mahallesindeki kedilere ve köpeklere kavaklık parkında kuduz aşısı yapıldı. Biga İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri gün boyu aşılama yaptıklarını çalışmanın önümüzdeki hafta da süreceğini duyurdu.