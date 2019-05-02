Biga'da KHGB toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan,İl Genel Meclis üyeleri, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Mustafa Can, Biga Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, "Köylerimize 2018 yılında 70 kilometre asfalt yol, 135 bin metrekare kilitli parke taşı, 350 kilometre yola 6 bin ton yama malzemesi ile bakım onarım, 1 köye menfez inşaatı, 1 köye içme suyu şebeke hattı, 5 köye içme suyu deposu, 1 köye içme suyu şebeke onarımı,1 köye halı saha inşaatı yapımı, 22 köye çocuk oyun gurubu alımı, 1 köye halı saha inşaatı yapımı, Biga Devlet Hastanesi çevre düzenlemesi, 77 köye 415 bin lira nakdi yardım yapılmıştır. 24 derslikli Fatih İlkokulunun ihalesi de birliğimizce yapılmıştır. İnşaatı devam etmektedir. 2018 yılında köylerimize 26 milyon 650 bin liralık yatırım gerçekleştirilmiştir" dedi.

Can, 55 köyün 312 bin liralık çöp borcu 159 bin liralık da su borcu bulunduğunu kaydetti.

Daha sonra birlik encümeni üyeliklerinin seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen seçimde üyeliklere İl Genel Meclis üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz ile muhtarlar Kadir Tül ve Zihni Şenkal seçildi.