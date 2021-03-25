Biga'da kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kitap okuma alışkanlığı kazandırma projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkan Yardımcıları Dt. Nazım Hikmet Keskiner ve Veteriner Hekim Sıtkı Keçeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, Proje koordinatörü Türkçe Öğretmeni Ali Karademirci, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen projenin temel amacının; toplumda farkındalık oluşturmak, okuyan, okuduğunu anlayan, sorgulayan, üreten, düşünme becerisini geliştiren öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi. Bilen, “Bu amaçla düzenlenmiş olan projemize yaklaşık 2 bin 200 öğrencimiz katıldı. Yaklaşık 1 ay süren süreç esnasında okunan kitaplar sonucunda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin bir kısmı okullarında ödüllendirildi. İlk üçe giren öğrencilere ödüllerini takdim edeceğiz. Projemiz haziran ayına kadar devam edecektir" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler ödüllendirildi.