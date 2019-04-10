Biga'da Kocagür İlkokulu kermesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocagür İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.

Biga Belediyesi yeni kermes alanında Okul Müdürü Sinan Danışman kermesin bir gün açık kalacağını duyurdu. Danışman, " Kermesten elde edilen gelir ile okulumuzun ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca okulumuzun bahçesinde bulunan potalarımız yenilecek. Kermesimize emeği geçen herkese ve öğrencilerimize destek olmak için gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.