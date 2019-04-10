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Biga'da Kocagür İlkokulu kermesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Kocagür İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocagür İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.


Biga Belediyesi yeni kermes alanında Okul Müdürü Sinan Danışman kermesin bir gün açık kalacağını duyurdu. Danışman, " Kermesten elde edilen gelir ile okulumuzun ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca okulumuzun bahçesinde bulunan potalarımız yenilecek. Kermesimize emeği geçen herkese ve öğrencilerimize destek olmak için gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

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