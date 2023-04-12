Biga'da konteynerlar yıkanarak, dezenfekte ediliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye ekipleri tarafından yaklaşık 2 bin 300 yeraltı ve yerüstü konteyner, özel kimyasallarla yıkanıp dezenfekte edilmeye başlandı.

Biga Belediyesi yaz aylarının yaklaşması ile birlikte temizlik ve hijyen konusunda çalışmalarına hız verdi. Yaklaşık 2300 yeraltı ve yerüstü konteyner, özel kimyasallarla yıkanıp dezenfekte edilmeye başlandı. Başlayan konteyner yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaz dönemi boyunca periyodik olarak sürdürülecek. Aynı zamanda, sahada olan ekiplerin tespitleriyle noktasal olarak da yıkama ve dezenfeksiyon işlemi devam edecek. Sabah 07:00 ile başlayan çöp toplama çalışmaları gece boyunca nöbetçi araç ekibiyle sürdürülüyor. İlçede yapılan bu çalışmalarla, temiz bir çevrenin sağlanması için vatandaşların da duyarlı olması gerektiği vurgulanıyor. Çöplerin doğru bir şekilde ayrıştırılıp, çevre kirliliğinin en aza indirgenmesi için herkesin bu konuda gerekli özeni göstermesi gerekiyor.