Biga'da korona virüs için tedbirler alınıyor

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs dünyada yayılmaya başladı. Dün gece yapılan resmî açıklama ile Türkiye'ye de sıçradığı belirlenen virüs için Biga'da tedbir alınıyor. Biga Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ölümcül virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte işlemi yapıldı. Temizlik personeli tarafından tuvalet giriş ve çıkış kapıları, oturma yerleri, bekleme alanları, bahçe, otobüs terminalinin içi, firmalara ait bankolar, dükkânlar ilaçlandı. Biga Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Haşim Karataş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, temizlik personeli tarafından yolcuların ortak kullandığı alanların mikroplardan arındırma işlemi yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ortamda yolculuk yapmasını sağlamak için dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte işlemleri her gün yapılacaktır" dedi.