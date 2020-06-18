Biga'da LGS hazırlıkları tamamlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklarını tamamladı.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen başkanlığında, sınav salonlarının hazırlanması ve sınavda dikkat edilecek hijyen kuralları için okulların müdürleri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sınavın Biga'da 18 binada toplam 77 salonda gerçekleştirileceğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, sınava bin 322 öğrencinin katılacağını ve 265 öğretmenin görev alacağını söyledi.

Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulunun hazırladığı rehbere ve bu konudaki bakanlık talimatlarına uygun olarak düzenlendiğini belirten Bilen, “Öğrencilerimizin en uygun ortam ve şartlarda sınava girmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Sayısal ve sözel bölüm olmak üzere 2 oturum halinde uygulanacak sınavda birinci oturum saat 9.30 da başlayıp 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık aranın ardından yapılacak olan ikinci oturum, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erecek. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.