Biga'da LGS sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) dereceye giren öğrenciler Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime girme başarısı gösteren öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in de katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan, öğrencileri tebrik ederek hediye verdi. Başkan Erdoğan, “Liseye Geçiş Sınavında şehrimizden yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimizi Belediyemizde ağırladık. Biga'mıza bu gururu yaşattıkları için tüm öğrencilerimizi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Ayrıca sınavda dereceye girerek önemli bir başarıya imza atan öğrencilerimizin ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik ederim. Biga Belediyesi olarak çocuklarımızın başarısını her zaman takdir edip yanlarında olarak, bu başarılarını ödüllendirmek istedik. Çocuklarımıza Lise öğreniminde başarılar diliyorum. İnşallah üniversite sınavlarında da yaptıkları derecelerle göğsümüzü kabartmaya devam ederler. Allah yollarını açık eylesin” dedi. Öğrenciler de Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a tebrik ve hediyeleri için teşekkür etti.