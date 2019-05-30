Biga'da liseler arası münazara yarışması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ‘Liseler Arası Münazara Yarışması' finali yapıldı.

Biga İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Biga Ziraat Odası ortaklaşa düzenlenen " Liseler Arası Münazara Yarışması" finali yapıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen münazara yarışması finaline Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Duygu Çevirgin Uzun, Ziraat Odası Başkanı Günay Ergün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Finalistler Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Biga'nın geleceğinde sanayi yatırımları etkilidir" ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri "Biga'nın geleceğinde tarım yatırımları etkilidir" konularını tartışarak okullarını başarı ile temsil ettiler. Yarışma sonunda Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye çekleri takdim edildi. Sonrasında protokol üyeleri tarafından resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.