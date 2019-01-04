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Biga'da Mesleki Rehberlik ve Kariyer Günleri Projesi başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilere yönelik olarak uygulanan Mesleki Rehberlik ve Kariyer Günleri Projesi başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilere yönelik olarak uygulanan Mesleki Rehberlik ve Kariyer Günleri Projesi başladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen Biga Çiçekli Dede Özel İdare Ortaokulu'nun düzenlediği Mesleki Rehberlik ve Kariyer Günleri etkinliğinin ilk konuğu oldu.


Biga Çiçekli Dede Özel İdare Ortaokulu'ndaki Kariyer Günleri etkinliğinde değişik unvanlarda çalışan meslek grubu temsilcileri belirli aralıklarla öğrencilerle buluşuyor. Etkinliğin ilk gününde Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle buluştu. Samimi bir ortamda geçen söyleşide öğrenciler öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği ile ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, “İlkokul hayatından itibaren hedeflerini nasıl belirlediğini ve hedeflerine öğrenci olarak nasıl ulaşabildiğini anlattı. Ortaokulda Fen Bilimleri dersinde sınıfın en başarılı öğrencisini geçtiğini, öğretmeninin kendisine sınıfta teşekkür ettiğini, o günden itibaren kendisine güvenip çalıştığında başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına karar verdiğini ve hedef olarak o gün öğretmenlik mesleğini benimsediğini anlattı. Sonrasında müdürümüz şöyle devam etti : ”Sevgili öğrenciler; Hangi meslek olursa olsun işin özü iyi insan olmaktan geçer, yardımsever, saygılı insan her işte başarılı olur. Elbette ki her şeyde bir zorluk var. Hani bir söz vardır ki kimse sizin dalgalarla boğuşup boğuşmadığınıza bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğinize bakar. Kitap okumak insanı rahatlatır. Ben de okumayı severim. Kitap okumak dünyaya bakışınızı olumlu yönde değiştirir ” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öğrencilerin sorularını alarak her bir soruyu samimiyetle cevapladıktan sonra tüm öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

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