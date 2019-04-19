Biga'da minikler futbol turnuvası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde minikler halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu bahçesinde düzenlenen turnuvaya Kaymakam Mustafa Can, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Okul Müdürü Bayram Ali Dur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Okullar arası futbol turnuvasının onuncusunu düzenlediklerini söyledi. Turnuvanın centilmenlik içerisinde tatlı çekişmelere sahne olduğunu ifade eden Dur, "Turnuvanın amacı sağlıklı, dinç, takım ruhuyla hareket edebilen bireyler yetiştirmek ve çocuklarımızı spora yönlendirmektir" diye konuştu.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu ile Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu arasında final maçı oynandı. Tevfik Emin Başarır İlkokulu Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu şampiyonluk kupasını aldı.