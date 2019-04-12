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Biga'da muhtarlar bilgilendirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, gelir getirici tür ağaçlandırılması yapılan sahaların bulunduğu köylerin yeni seçilen muhtarları bilgilendirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, gelir getirici tür ağaçlandırılması yapılan sahaların bulunduğu köylerin yeni seçilen muhtarları bilgilendirildi.


Biga Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Biga Orman İşletme Müdür Vekili Dr. Muhammet Akkaya, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Erkan Aktay ve muhtarlar katıldı. Yeni seçilen muhtarlara yeni görevlerinde başarı dileyen Akkaya," 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde değişen köy muhtarları ile bir araya gelerek ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgilendirdik. 5 bin köye 5 bin orman eylem planı kapsamında Biga'da 17 köye dikilen 15 bin ceviz, bin aşılı kestane ve 2 bin aşılı badem fidanlarını köy muhtarlarına teslim ettik. Fidanlar, 3 yıl boyunca Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından arazi hazırlığı yapılarak dikildi ve yetiştirildi. Bundan sonra bakımı, sahalarda yapılması gereken işlemler muhtarlarımızın sorumluluğunda olacak" dedi.


Akkaya, daha sonra muhtarların sorularını cevaplandırdı.

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