Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga´da ‘Öfkem Kontrol Altında' konulu seminer düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen eğitime TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş ve oda üyeleri katıldı.

Eğitmen Oytun Yumşak hayatından örnekler vererek, " Öfke anında karar mekanizmasının tam anlamıyla oksijen gitmediği için normal bir zamanda yapmayacağımız şeyleri yaparız. Bunu aklın başından gitmesi olarak tanımlayabiliriz. Sakinleşince oksijen karar mekanizmasına olması gerektiği gibi gider ve bu durumda yaptıklarımızdan utanç duymaya başlarız. O zaman öfke anında nefes alıp vermeye dikkat etmek, sonradan pişmanlık duyacağımız davranışların oluşmasına engel olacaktır. Çünkü öfke anında verdiğimiz tepki geçmişte yaşadığımız birçok olayın birikimiyle gerçekleşir. Sadece o anı temsil etmez. İş düşüncesinden uzaklaşmak için kitap okuyun, on dakikalıkta olsa yürüyüş yapın. Her zaman imkan olmayabilir ama kendinize vakit ayırın" diye konuştu.