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Biga'da öğrenciler, Avrupalı konuklarını ağırlıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus-projesi kapsamında Avrupa’dan gelen misafirlerini ağırladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus-projesi kapsamında Avrupa'dan gelen misafirlerini ağırladı.


Okul Müdürü Fikret Can, proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Ömer Namlıca ile birlikte Makedonya, Polonya ve Romanya'dan gelen 16 öğrenci ile 6 öğretmeni okulda misafir etti. Okul Müdürü Fikret Can yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 2018-2020 ana eylem 2 okullar arası stratejik ortaklıklar (KA229) projesi "The mystery lies in QRS-Conding and Decoding in Education" Erasmus+Programı kapsamında Avrupa komisyonu tarafından desteklenmektedir. Projemiz, 2018 eylül ayında başladı ve 2020 haziran ayına kadar devam edecek. Projemiz ise eğitimde kare kodların kullanımı üzerine kurulu. Harita üzerindeki kodları cep telefonlarıyla okutup bölgeler hakkında videolara, fotoğraflara veya ses dosyalarına ulaşılabiliniyor" dedi.


Can, projenin devamı olarak önümüzdeki yıl Romanya ve Polonya'ya gideceklerini duyurdu.

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