Biga'da öğrenciler, eğitimlerini ambulansta yapacak

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ‘Eğitimde İyi Örnekler' projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eğitim ambulansı, edebiyat sokağı ve yaşam beceri alanı projeleri törenle açıldı.

Biga Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Akif Zaloğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nursel Yılmaztürk, İdari ve Mali İşler Müdürü Hatice Dizman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Rafet Demirel burada yaptığı konuşmasında, "22 öğretmen ve 225 öğrencilerimiz ile eğitme devam ediyoruz. Bu proje ile öğrencilerimiz uygulamalı olarak derslerini ambulansımızda gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından birazda olsa uzaklaştırarak gelişen dünyaya uyum sağlamak eğitimin kalitesini arttırmak ile mümkündür. Biz de bu konunun bilincinde olarak öğrencilerin iş hayatında vereceği hizmetleri okul ortamında gerçeğine en yakın şekilde görüp uygulamaları için eğitim ambulansı projemizi geliştirdik" dedi.