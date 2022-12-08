Biga'da öğrenciler, giysi yardım kampanyası düzenledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri giysi yardım kampanyası düzenledi.

Biga Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri giysi yardım kampanyası çerçevesinde topladıkları giysileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin'e teslim etti.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, yardım kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerler eğitimi projesi çerçevesinde okulumuzun değerler kulübü Kasım ayı değeri yardımseverlik ve iş birliği olarak belirlendi. İhtiyaç sahipleri yararına sınıflar bazında giysi yardım kampanyası düzenledik. İhtiyaçların karşılıklı giderilmesi toplum bilincini güçlendirir. Aynı zamanda bu yardımlaşma ve paylaşmalar toplumdaki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri de önler. Bu değeri öğrencilerimize kazandırmak toplumun bir parçası olduğu duygununu verir. Bu da mutluluğun ve huzurun sadece parayla elde edilmeyeceği düşüncesini pekiştirir. Hayatın her alanında insanlar farkında olarak veya olmayarak birbirleriyle yardımlaşma halindedirler. Önemli olan çok erken yaşlarda bunun farkına vararak yardımlaşma duygusuyla olgunluğa erişmektir. Bu bilinçle yardımlaşarak ve iş birliği yaparak çocuklarımızın yardımlaşma bilincini kazanmalarını sağlamak için başlattığımız yardım kampanyasında toplanan giysiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin'e teslim edildi” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin ise, kullanılabilir durumda olan giysilerin vakfa, kullanılamayacak durumda olan kıyafetlerin de şehrin muhtelif yerlerinde bulunan geri dönüşüm kutularına bırakılmasının önemli olduğunu belirtti.