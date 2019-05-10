Biga'da öğrenciler topladıkları atık pilleri Belediyeye teslim etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, öğrenciler topladıkları atık pil ve yağları belediyeye teslim etti.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu eko tim öğrencileri topladıkları 59 kiloluk atık pil ve atık yağları küçük şişelerle okula getirerek yetkililere teslim ettiler. Okul Müdürü Bayram Ali Dur, "Her ay 3 varil atık yağı geri dönüşüme veriyoruz. Önümüzdeki hafta eko timimiz topladıkları mavi kapakları engelliler derneğine teslim edecekler. Okulların kapanmasıyla birlikte yaklaşık 3 ton atık kağıdı geri dönüşüme kazandıracağız" diye konuştu.