Biga'da öğrencilerden anlamlı bağış

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Sakarya İlkokulunda öğrenciler, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Yerli Malı Kullanalım Yardım Eli Uzatalım' projesiyle sattıkları ürünlerden elde edilen gelirle alınan 1'i akülü, 3 tekerlekli sandalyeyi Biga Engelliler Derneği'ne bağışladı.

Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sakarya İlkokulu'nda, 'Yerli Malı Kullanalım Yardım Eli Uzatalım' projesinde 1/B ve 1/F sınıfları öğrenciler, velileriyle birlikte okulda kurulan standlarda satış yaptı. Elde edilen gelir ile alınan 1'i akülü 3 tekerlekli sandalye Biga Engelliler Derneği'ne bağışlandı. Öğrenciler tekerlekli sandalyeleri Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak'a teslim etti. Engelliler Derneği Lokalinde düzenlenen törene, ilçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Mustafa Berber, sınıf öğretmenleri Öznur Afyonlu ve Filiz Sezgin, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sakarya İlkokulu Müdürü Mustafa Berber, "Yerli malı kullanalım yardım eli uzatalım projesinin ikinci aşaması olan tekerlekli sandalye teslimini gerçekleştiriyoruz. Şuan kendi ilkokuluma döndüm. O zamanlar yaptığımız etkinlikleri hala hatırlıyorum. Öğrencilerimiz de yaptıkları yardımı ömürlerinin sonuna kadar hatırlayacaklar. Hayatlarına buna göre yön vereceklerine inanıyorum. Kurulan stantlarda cevizden meyveye, sebzeden zeytinyağına kadar birok ürün satıldı. 16 bin lira gibi para topladık. Acaba bir tekerlekli sandalye alabilir miyiz diye yola çıktık. Velilerimizin desteğiyle tekerlekli sandalyeleri almak nasip oldu. Öncelikle velilerimize proje koordinatörü sınıf öğretmenlerimiz Öznur Afyonlu ve Filiz Sezgin'e teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızda bize itici güç oldu. Bizi sürekli yönlendirdi. Bugün de tekerlekli sandalyelerimizi teslim ediyoruz" dedi.

Biga ilçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise, bu ve buna benzer projelerin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesi temennisi bulunarak, “Bizi mutlu eden projeler, farkında olmak, farkındalık oluşturmak her bireyin görevidir. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerine velilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.