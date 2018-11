Biga'da Öğretmenler Günü kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Atatürk Kültür Merkezinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Can, "Tarih boyunca ülkelerin, milletlerin, toplumların, ailelerin kaderini iyi yetişmiş insan gücü belirlemiştir. Bir milletin sahip olduğu en büyük güç iyi yetişmiş insan gücü ile kaimdir. İnsanlığın yetiştirilmesi ve eğitilmesi her dönemde tartışılmış ve önem arz etmiştir. Öğretmenlerimiz insanı en ideal şekilde eğitmek dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Öğretmen öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan bir değerdir. İnsan yetiştirmek aynı zamanda bir medeniyettir, bir kültür inşasıdır. Öğretmenlerimizi kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren insanlar olarak görüyor kendilerinden böyle bir gayret bekliyoruz" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin hazırladığı programda, benim öğretmenim konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Adaylıkları tamamlanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.