Biga'da okul müdürleri iftarda bir araya geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen iftar programında okul müdürleri ve müdür yardımcıları bir araya geldi.

Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

İftar programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, birlik ve beraberliğe vesile olan Ramazan ayında iftarda bir araya geldiklerini belirterek, " Bundan sonraki süreçte de birliğimizin daim olması ve daha nice güzel yıllarda hep beraber olalım inşallah. Bizim en büyük artımız birlik ve beraberliğimiz. Biga'da potansiyeli çok yüksek olan okul müdürü ve okul müdür yardımcılarımız sayesinde eğitim emin ellerde. Bu yıl çok yorucu geçti. Her okulumuz kendi alanında farklı başarılara imza attı. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.