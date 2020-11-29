Biga'da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamasına geçildi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar şöyle: "Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” doğrultusunda Covid-19 salgınının ilçemizdeki seyri göz önüne alınarak 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren 04 Ocak 2021 tarihine kadar ilçemizde yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesine. Uzaktan eğitim verilecek okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 17311375 sayılı yazısında belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim yapılmasına. Uzaktan eğitim yapılacak olan kurumların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili okul ve öğretmenlere resmî yazı ile duyurulmasına, uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yazıları doğrultusunda yapılmasına. Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususuna karar verildi"